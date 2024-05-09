Büyü bozma bahanesine milyonlarca euro kaptırdılar

Almanya’nın Münih kentinde yaşayan iş insanı Nurcan Badruk, sözde cinci Serkan Önder ve eşi Süreyya Önder tarafından 'büyü bozma’ vaadiyle 5.1 milyon euro dolandırıldı.

Serkan Önder ile tanıştıktan kısa bir süre sonra kendilerinden para istemeye başladığını aktaran Badruk, Önder’e 2021 yılına kadar düzenli olarak para gönderdiğini ifade etti ve “Para gönderdiğimi kimseye söylememem gerektiğini, yoksa büyü ile eşime, çocuklarıma zarar vereceğini söyledi. Korkumdan ne dediyse yaptım.” ifadelerini kullandı.

Altın ve mücevherini de Önder’e verdiğini ileten Badruk, “En son 500 bin euro istedi, artık param kalmadığını söyledim. Son telefon konuşmamızı kızım duymuş, ailemin haberi oldu. Serkan Önder’i önce Allah’a sonra adalete havale ediyorum.” dedi.

TÜRKİYE’DE ZENGİN ALMANYA’DA FAKİR

Ordu’nun Ünye ilçesinde inşaat şirketi kurup apartmanlar yapan ve oldukça lüks bir hayat yaşayan Serkan Önder’in kısa sürede nasıl bu kadar zengin olduğu merak konusu olmuştu. Önder, mal varlığı ile ilgili soruları, Almanya’da 20 yıl çalıştığı ve birikim yaptığı şeklinde yanıtlamıştı.

Serkan Önder’in dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı Münih Bölge Mahkemesi’ndeki ifadeleri ortaya çıktı. Önder, Almanya’da havuzlarda eşiyle temizlik yaptığını, zor geçindiğini, malulen emekli olduğunu ve aylık 350 euro aldığını kaydetti.

Nurcan Badruk’un eşi Adil Badruk ise Önder çifti hakkında, Türkiye’de de hukuk yoluna başvuracaklarını ifade etti. Adil Badruk, Önder’in mal varlığı hakkında, “Ordu’daki apartmanları Almanya’da bulaşık yıkayarak, havuz temizleyerek, 350 euro emekli maaşıyla mı yapmış? O servetinin kaynağı bizden çaldığı paralar” ifadesini kullandı.

2.7 MİLYON EURO ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Badruk ailesinin avukatı Bernhard Mehr, Münih Bölge Mahkemesi’nin Önder çiftinin 1 milyon 165 bin euroyu Badruk ailesine ödemesine hükmettiğini fakat 2.7 milyon Euro'nun zaman aşımına uğradığını iletti.