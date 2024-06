Büyü yaptıran padişahlar ve Topkapı Sarayı’ndaki sihirler dolabı

Arşivlerde bulunan bir belge, Osmanlı padişahlarının dahi

çareyi büyü ve sihirde aradıklarını göstermektedir.

Gelin bu belge ve büyü kullanılan olayın tarihine bir gezinti yapalım…

Topkapı Sarayı'nda bir sihirler, tılsımlar dolabı vardır.

Bu büyüleri, sihir ve tılsımları,

Türk tarih araştırmacısı ve kitabe uzmanı

İbrahim Hakkı Konyalı bize şöyle anlatıyor:

"Fatih gibi, Kanuni gibi, Yavuz gibi, büyük Türklerin deha ile siyasetle,

bilgi ve kılıçla açtıkları dünya kapılarını büyü ile üfürükle

ellerinde tutmak isteyen kararsız torunlarının son silahlarını

seyretmek tarihten ve müzeden beklenen en büyük bir ibret dersidir.”

Burada Kurşuncu Zehra teyzenin leylek tersi yedi dükkân süprüntüsü,

Zarbozan, şeytantırnağına kadar her şey var...

Hatta Fatma anamızın eli ile karınca boyunuzu bile...

Camekânın içinde Fatma ananın altı eli vardır.

Avuçlarına kûfi harflerle tılsımlar yazılan bu eller

o dönem saraylıların en büyük tılsımıydı.

Bunlar söylentiye göre bin bir derde devaydı.

Saray büyücüleri bunları padişahların ağrıyan sızlayan yerlerine korlar ve:

"El benim değil Fatma anamızın elidir.

Gitsin hastalık, gelsin sağlık.. Tu. Tu.. uhruc, uhruç..."

efsunlar ile sözde bütün hastalıkları kovalarlardı.

Camekânın bir köşesinde küçük bir pense gibi duran

siyah karınca boynuzlarına bakılınca bunu taşıyan köstebek kadar iri

karıncaların acaba Kaf Dağı’nın arkasında mı yaşadıkları sorusu

insanın kafasına bir çengel gibi takılıyor.

Bu boynuzlar padişahların şeytan tüyleriydi.

Bunlar en mukavemetli bir kadının üstüne bile sürülünce

kalbinde aşk kıvılcımı yakmaya yetişirdi.

İçleri tılsımlı, göbeklerinde kurkar tırtıl ve kıymetli taşlar bulunan

18 taş, sekiz yuvarlak nazarlık,

üstünde (F.S) ve (K.R) Arap harfleri bulunan bir işaret,

altı vefk mührü, üç süslü muska,

sekiz tılsımlı harp gömleği de bu koleksiyon arasındadır.

Padişahlar bu tılsımları yalnız ağrı ve sızı gibi vücut hastalıkları ve

aşk gibi kalp sancıları için değil, savaşları kazanmak,

yabancı elçilerin gözlerini ve basiretlerini bağlamak,

istedikleri hususları kabul ettirmek için de kullanırlardı.

Bilhassa Sultan İbrahim’den sonra cinciler büyücüler, üfürükçüler

Sarayın sayılı erkânı arasına girmişlerdi.

Bu büyülerden birini de

3. Mustafa’nın Rusya’ya karşı kullanmak istediği yine arşivlere yansıyor.

Osmanlı ile Rusya arasında 5 yıl süren 1768-1774 savaşının üçüncü yılıydı.

Osmanlı birçok cephede Rusya ile çarpışmak zorunda kalıyor.

Zaten çökmek üzere olan imparatorluk gittikçe daha da çok sallanıyordu.

1771 yılı sonlarında her iki devletin de molaya ihtiyaç duyması

barış görüşmelerinin başlamasına neden oldu.

Sultan 3. Mustafa bu doğrultuda savaşa başından beri karşı olan

Muhsinzade Mehmet Paşa’yı Sadarete getirmiş,

Yedikule’de hapsedilmiş olan Rus Elçisi Obreskov'u da serbest bırakmıştır.

1772 Mayıs ayında başlayan görüşmeler neticesinde

dört aylık bir mütareke imzalanmıştır.

Bu mütarekenin ardından Prusya ve Avusturya elçilerinin

arabulucu olarak katıldığı barış görüşmeleri başlamış ancak kabul edilemez

Rus teklifleri nedeniyle netice alınamamıştır.

Bunun üzerine Sadrazam Muhsinzade Mehmet Paşa,

işin önemine ve duruma vakıf olan

Vasıf Efendi’yi mütarekeyi uzatmak üzere

General Rumanyetsev’in yanına göndermiştir.

Vasıf Efendi mütarekeyi kırk gün kadar uzatmayı başarmıştır.

Bu görüşmeler tarihe Yergöğü Mütarekesi olarak geçer…

21 Temmuz 1774 tarihinde tahta yeni geçmiş olan

1. Abdülhamit, Küçük Kaynarca Antlaşmasını imzalayarak savaşa son verdi.

Savaşta yenilen taraf Osmanlı olmuştu.

Bu savaşın sonucunda Ukrayna'nın güneyi, Kuzey Kafkaslar ve Kırım,

Rusya'nın eline geçmişti.

Şimdi gelelim işin büyü kısmına.

1772 senesinin Temmuz ayıydı Yergöğü ile İbrail arasında çadırlar kurulmuş,

heyetler arasında hediyeler verilmiş neticede sulh görüşmeleri yapılmıştı.

Topkapı Sarıyı Müzesi arşivlerinde

YerGöğü konuşmalarına dair bazı enteresan vesikalar vardır.

Bizim mevzumuza esas olan vesika arşivde E. 3809 numarasında kayıtlıdır.

(0,8cm X 0,23cm) ebadında kırmızı bir kese içinde.

Kesenin açılmış olan ağzında ancak (Osman) adı okunabilen

kırmızı balmumu mühür kalıntısı bulunmaktadır.

Bu kesede bulunan emir, gönderilen muskaların

Rus elçileri Orlof ve Abreşkof ile Romançof'un geçecekleri yerlere gömülmesi hakkındadır.

Osman Efendi'ye gönderilen ve onun bir kenar yazısı ile geri yollanan bu vesika

0,22cmX0.14cm ebadında kalın ve beyaz kâğıt üzerine siyah mürekkeple yazılmıştır.

Kenar yazısının Osman Efendi'nin el yazısı olması çok muhtemeldir.

Bunun beraberinde ve yine ayni cins kâğıtlara sarılmış olan

muskalardan birinin üzerinde (Murahhas-1-evvel Orlof),

diğerinin üzerinde (Murahhas-1 sâni Abreşkof) yazılıdır.

Üzerlerinden kırmızı balmumu ile mühürlenmiş olduğu

yine kalan izlerden anlaşılmaktadır.

Bu sargıların içindeki dört santim büyüklüğünde ve her tarafından dikilmiş

beyaz, kalın bez açılınca aynı kıtada beyaz balmumları çıkmıştır ki,

bunların birer muska olmayıp büyü olduğu görülüyor.

Osman Efendi'nin kenar yazısında bu büyülerin talimata göre

Rus temsilciler ve Rus Mareşalin geçecekleri yerlere gömdürülmediği görülür.

Fakat bundan ziyade Feldmareşali Pyotr Rumyantsev’e

yapılması gerekli olduğu kanaatinde bulunduğu belirtilir.

Bu nedenle bunun teminini de kendisinden sonra

mütarekenin uzatılmasına memur edilen yetki sahibi

Vasıf Efendi’ye tembih ve onların bir kısmını teslim ettiği geri kalan ikisini de

iade ettiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere Vasıf Efendi, her ne kadar mütarekenin uzatılmasına muvaffak olmuşsa da

yeniden gönderilen temsilci heyeti barış akdi imkânını bulamadığından

savaş tekrar başlamış ve ancak Kaynarca Anlaşması ile son bulmuştur.

Sözü geçen emir başında (Rikâbdan varid olmakla matlub-ı Hazret-i cihandadır)

denilmesine nazaran bu emrin 3. Mustafa talimatıyla verildiği açıktır.

Zaten bu Padişahın da müneccimlere pek ziyade inandığı bilinmekte ise de

böyle büyülerle sulh yapmak teşebbüsünde bulunduğu da anlaşılıyor.

Bu vesikayı; on sekizinci asrın sonlarında

devlet idaresinin ne hale girmiş olduğunu

göstermesi bakımından anlatmaya değer gördüm.

