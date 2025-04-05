Rumenler’in Engin Akyürek sevgisi

Daha önce de Engin Akyürek ile ilgili çok sayıda yazı yazdım. Bu yazımda yine onunla ilgili. Çünkü sevenleri, güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Bunu yazmadan geçmek olmazdı.

Engin Akyürek, ilk sayısı Nisan-Mayıs 2015’te okurlarıyla buluşan Kafasına Göre Dergisi’nde öyküler yazmaya başlamıştı. O günden bu yana derginin her sayısında bir öyküsü yayımlanan oyuncunun bu öyküleri, ilerleyen yıllarda ‘Sessizlik’ ve ‘Zamansız’ isimli kitaplarda toplanmıştı. Akyürek’in dergide ilk öyküsünün yayımlanmasının 10. yıldönümü dolayısıyla Rumen (Romanya) hayranları da harika bir etkinlik yapmışlar. Romanya’daki üniversitelere ve şehirde bulunan çok sayıda kütüphaneye oyuncunun ‘Sessizlik’ kitabından 100 adet bağışlamışlar. Ayrıca birçok şehirde de kitaplarının tanıtımı için etkinlik düzenlemişler. Engin Akyürek’in Rumen hayranları, oyuncuya İstanbul’da verilmek üzere bir de yıldönümü plâketi hazırlamışlar.

Hiçbir karşılık beklemeden, tamamen gönüllü olarak böylesi güzel çalışmalar yapan Engin Akyürek hayranlarını kutluyorum.

‘Saykoterapi’ filmi için özel gösterim

Tolga Karaçelik’in yazıp yönettiği dördüncü ve İngilizce çekilen ilk filmi ‘Saykoterapi: Bir Seri Katil Hakkında Yazmaya Karar Veren Yazarın Sığ Hikâyesi’, filmin çekimlerinin de yapıldığı New York’ta vizyona girdi.

Kara komedi türündeki ‘Saykoterapi’ için şehrin en önemli sinema salonlarından IFC Center’da yoğun ilgi üzerine 2 gün art arda özel gösterim düzenlendi. Gösterimlerin ardından Tolga Karaçelik ile filmin dünyaca ünlü başrol oyuncuları Steve Buscemi, Britt Lowerve, John Magaro, sinemaseverlerin sorularını yanıtladılar.

Bir boşanmanın ortasında bocalayan bir yazar ile ona gündüzleri evliliği; geceleri ise yeni kitabında kaleme aldığı seri cinayetlerdeki öldürme yöntemleri için danışmanlık yapan emekli bir seri katilin tesadüfi ve tuhaf arkadaşlığını anlatan film, bu ay (Nisan) Türkiye’de seyirciyle buluşmak için de gün sayıyor.

‘Koş Gel’ ile yaza ısınma turları

Hande Ünsal’ın yeni şarkısı ‘Koş Gel’, Ünsal Müzik Prodüksiyon etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Emrah Karakuyu’ya, müziği Emrah Karakuyu ile Kadir Akgöl’e ait şarkının düzenlemesini Serkan Balkan yapmış. Oldukça hareketli olan şarkıya Serkan Uzundal’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş.

İlkbaharı ‘Koş Gel’ ile karşılayan Hande Ünsal, böylece yaza ısınma turlarının da startını verdi. Keyifle dinledim. Yolu açık olsun.