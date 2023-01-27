Büyük dalganın çarptığı sürat teknesi alabora oldu. Yolcular kendilerini kurtarmak için çırpındı

Endonezya’nın Bali Adası açıklarında alabora olan sürat teknesinde can pazarı yaşandı. Büyük bir dalganın çarpması sonrası alabora olan teknede bulunan 28 yolcu denizin ortasında yaşam mücadelesi verdi.

Sosyal medyada paylaşılan videoda yolcuların yaşadığı dehşet gözler önüne serildi. Can yeleği giyen yolcular yardım için yanaşan tekneye doğru yüzmeye çalıştı. Bazı yolcular ise tekneye tutunarak boğulmamaya çalıştı.

Yerel kaynaklardan edinilen ilgiye göre teknede bulunan 28 yolcunun tamamı kurtarıldı.