Büyük gizemin arkasından mide bulandıran gerçek çıktı. Dr. Disrespect Twitch’ten neden kovuldu?

Serkan Talan
Büyük gizemin arkasından mide bulandıran gerçek çıktı. Dr. Disrespect Twitch’ten neden kovuldu?

Yıllarca oyun yayınları yaptığı Twitch’ten aniden kovulan Dr. Disrespect ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Milyonlarca takipçisi olan ünlü yayıncının kovulmasının arkasından mide bulandıran gerçek çıktı.

İnternet aleminde “Dr. Disrespect” olarak bilinen ve canlı yayın platformunda milyonlarca takipçisi olan Herschel Beahm, 2020 yılında tek kelime açıklama yapılmadan Twitch’ten kalıcı olarak yasaklanmıştı. Bu konu internet aleminin en gizemli konularından biri olurken gerçek yıllar sonra ortaya çıktı.

Ünlü yayıncının kovulduğu dönemde Twich’te çalışan Cody Conners, büyük gizemin arkasındaki mide bulandıran gerçeği açıkladı. O dönemde Twitch’in Stratejik Ortaklıklar Hesap Direktörü olarak çalışan Conners, Dr. Disrespect’in reşit olmayan bir kız çocuğu ile yaptığı cinsel içerikli mesajlaşmalar nedeniyle kovulduğunu söyledi.

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Conner, ünlü yayıncının, Tiwtch’te artık kullanılmayan Whispers adlı uygulamadan mesajlaştığını belirterek, kız çocuğu ile TwitchCon adlı etkinlikte buluşmaya çalıştığını söyledi.

Dr. Disrespect ise hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Ünlü yayıncı, cinsel istismar iddialarını reddederek, konunun çözüldüğünü ve sözleşmesinin tamamını ödediklerini söyledi.

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ABD basınında çıkan haberlere göre Twitch’in bazı eski çalışanları söz konusu iddiaları doğruladı.

DR. DİSRESPECT KİMDİR?

Canlı yayınlarında siyah peruk ve siyah güneş gözlüğü takan Dr. Disrespect kısa zamanda büyük bir hayran kitlesine ulaştı. UBG: Battlegrounds ve Call of Duty: Black Ops 4 gibi oyunları oynayarak ünlenen Dr. Disrespect, karısını aldattığını açıkladıktan sonra bir süre yayınlara ara vermiş ve 2018’de dönmüştü.

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Ünlü yayıncı bundan sonra ise Twitch’in topluluk kurallarını ihlal eden yayınları ile tepkilerin odağına yerleşmişti. Ünlü yayıncı daha fazla takipçi kazanmak için banyodan bile canlı yayın yapmıştı. Pandemi döneminde hastanelerdeki kalabalıkların abartı olduğunu savunan ünlü yayıncı, zaman zaman geçici cezalar almıştı. Dr. Disrespect, Twitch ile büyük bir rakam karşılığı yaptığı anlaşmadan bir süre sonra 2020 yılında aniden canlı yayın platformundan tamamen yasaklandı.

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