Büyük iddia: MHK Başkanı'ndan tarihi manipülasyon

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2-2 biten Alanyaspor karşılaşmasından sonra Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu suçlayarak "Bana seçim öncesi operasyon yapıldı" dedi. Koç'un bu sözü söylemesinin nedeni karşılaşmanın son dakikasında yaşanan pozisyondu.

Hakem yorumcuları, Fenerbahçe'nin son dakika kazandığı kornerde hem Jayden Oosterwolde'nin yerde kaldığı pozisyonun hem de Cenk Tosun 'un vuruşunda Alanyasporlu Güven Yalçın'ın topa elle müdahalesinin penaltı olduğunu kaydetti. Bu pozisyonla ilgili hakem Cihan Aydın ve VAR'da bulunan Onur Özütoprak'ın hatalı olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile görüştükten sonra şu açıklamayı yaptı:

"Yabancı hakemlerin (TFF'de MHK'nın hakemlerini eğiten UEFA hakemleri) kararlara dair yazdıklarını gösterdiler. Küçük dilimizi yuttuk. (Koluna top çarpan Alanyasporlu futbolcunun) Kol doğal pozisyonda, Oosterwolde de kendisini yere bıraktı yazıyor."

Bütün yorumcuların birleştiği pozisyona TFF'deki görevli yabancı hakemlerin 'Penaltı değil' demesi tartışma konusu oldu.

Gazeteci Umut Eken sosyal medyasından yaptığı açıklamada konuyla ilgili iddiayı gündeme getirdi. Ekun'in 'Tarihi manipülasyon' başlıklı açıklaması şöyle:

"TFF’de dün ortalık toz duman olurken, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun bir kez daha TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu manipüle ettiği iddiası var. İddia şöyle; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakem eğitiminden de sorumlu yabancı danışmanlar; Alan Snoddy, Jouni Hyytia, Joao Capela, Joao Ferreira ve Vitor Melo Pereira ile görüşüyor.

İddiaya göre Gündoğdu’nun söyledikleri şöyle: 'Bana karşı bir operasyon var. Beni koltuğumdan edecekler. Eğer sizler de bu haftaki kararlarla ilgili hakem ve VAR’ların hatalı olduğu yorumu yaparsanız, sizi de burada çalıştırmazlar! Yabancı eğitmen ve danışmanlar, Fenerbahçe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki pozisyonlar da dahil 8 farklı pozisyonu yorumluyor. Tüm kararların yerinde olduğu sonucu çıkıyor!' İbrahim Hacıosmanoğlu dünkü toplantıda Ali Koç’a 'Yabancı danışman ve eğitimcilere yorumlattık. Hakemler hepsinde doğru karar vermiş' diyor. Dün akşam hakemlerle yapılan online eğitimde de tüm hakemlere, pozisyonlarda hakemlerin ve VAR’ın doğru kararlar verdiği aktarılıyor! Hakemler büyük şaşkın!"