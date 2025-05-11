Büyük Jose Mourinho sürprizi! Real Madrid ile görüştü

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan ve taraftarların başkan Ali Koç ile beraber hedef tahtasına oturttuğu teknik direktör Jose Mourinho için son derece sürpriz bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü teknik direktöre Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den telefon geldi.

REAL MADRID JOSE MOURINHO'YA DANIŞTI!

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid, sezon sonunda Carlo Ancelotti ile yollarını ayıracak. Başkent ekibinin, takımın başına getirmek için Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan Xabi Alonso'yla anlaştığı kaydedildi. Ancak tüm bunlara rağmen Florentino Perez'in hala şüpheleri olduğu ve bu yüzden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan akıl aldığı belirtildi.

KARARI DESTEKLEDİ

Haberin ayrıntılarında, Jose Mourinho'nun Perez'in kararını desteklediği belirtildi. Deneyimli teknik adamın, Alonso için Perez'e, "Babası bir teknik direktördü. Xabi de harika bir orta saha oyuncusuydu. Oyun bilgisi çok yüksek. Bence çok iyi bir teknik direktör olmak için gereken tüm özelliklere sahip" sözlerini söylediği öğrenildi.