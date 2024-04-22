Büyük Menderes Nehri'nin hali içler acısı! Sular çekilince ortaya çıktı…

Düzenleme: Kaynak: AA
Büyük Menderes Nehri'nin hali içler acısı! Sular çekilince ortaya çıktı…
Aydın Ovası’nın sulama sisteminin hayati bir parçası olan Büyük Menderes Nehri’nin bazı kesimlerinde su seviyeleri düştü. Nehirde sular çekilince tarihi taş köprü bölgesinde çöp, çalı ve diğer atıklar orta çıktı.

Aydın Ovası’nın sulama sisteminin hayati bir parçası olan Büyük Menderes Nehri’nin belirli kesimlerinde su seviyeleri düştü. Nehirde sular çekilince tarihi taş köprü bölgesinde çöp, çalı ve diğer atıklar orta çıktı.

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Büyük Menderes Nehri, Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde doğar, Uşak, Denizli ve Aydın illerinden geçerek Ege Denizi’ne ulaşıyor. Nehrin Söke ilçesine bağlı Sarıkemer bölgesinde kuraklık belirtileri görüldü.

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Su seviyelerinin düşmesi sonucunda, tarihi taş köprü bölgesinde çöp, çalı ve diğer atıklar yoğun bir şekilde birikti.

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Sarıkemer Mahalle Muhtarı İhsan Kalmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Menderes Nehri’nin bölge için hayati öneme sahip olduğunu ve yağışların az olmasından dolayı bu bölgedeki su seviyelerinin düştüğünü belirtti.

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Kalmaz, nehrin çiftçiler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları ekledi:

“Bu yıl oldukça kurak geçiyor. Özellikle çiftçilerimiz endişeli. Su olmadan hayat sürdürülemez. Hepimiz bu suya muhtacız. Menderes’in şu anki durumu gerçekten üzücü. Burada ne kadar çöp varsa birikmiş durumda. Hayvan leşleri bile var. Çocukken bu suda yüzüyorduk, hatta su içiyorduk. Şimdi suyun durumuna bakın. Aslında bunun sorumlusu yine insanlar.”

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