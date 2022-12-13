﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı

Anastasios Bakasetas, Yunanistan’da düzenlenen PSAPP 2022 ödüllerinde 2021-22 sezonunun yurt dışındaki ‘En İyi Yunan Futbolcu’ seçildi.

Bakasetas düzenlenen törende ödülünü alırken şu açıklamayı yaptı:

“Sporcular olarak birçok farklılığımız var ama meslektaşlarım bana oy verdiği için çok onur duydum. Bana büyük motivasyon verdiler. Duygularım karışık. Biz robot değiliz. Çok daha kötü durumda olan meslektaşlarım var. Hepimiz zor zamanlardan geçiyoruz ama asla pes etmemeliyiz.”