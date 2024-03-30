Büyük patlama olacak. 80 yılda bir gerçekleşiyor

Kaynak: İndependent Türkçe
Büyük patlama olacak. 80 yılda bir gerçekleşiyor
Samanyolu Galaksisi’nde bir yıldız patlaması yaşanacak. İşte ayrıntılar…

İddiaya göre, Samanyolu’da gözle görülebilecek bir patlama yaşanacak. NASA Eylül’e kadar gerçekleşecek patlamanın gözle görülebileceğini de açıklandı.

Bilim insanları nova patlamasının 80 yılda bir gerçekleştiğini ve en son 1946'da meydana geldiğini belirtti.

Patlama bir yıldızın "çekirdeğinin çökerek" tamamen yok olmasıyla yaşanıyor.

Uzmanlar patlamayı hidrojen bombasına benzeterek ortaya çıkan bir ateş topu olacağını duyurdu.

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Patlamanın ateş gibi yanmasından ziyade termonükleer bir yanma ve hidrojenin füzyon reaksiyonu olduğunu açıkladı.

Patlamanın birkaç gün boyunca çıplak gözle görüleceğini paylaştı. Ardından sönmeye başlayacak

Patlama yaklaşık 1 hafta boyunca gözlemlenecek.

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