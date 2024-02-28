Büyük skandalın 'stajyeri' Monica Lewinsky şimdi moda ikonu. Beyaz Saray bu skandalla sarsılmıştı

1995 yılında daha 21 yaşındayken Beyaz Saray'da stajyer olarak işe başlayan Monica Lewinsky, tarihin en büyük skandallarından biriyle anılmaya başladı.

Dönemin ABD Başkanı Bill Clinton ile yasak aşk yaşayan Lewinsky, uzun süre gündemi meşgul eden skandaldan sonra gözlerden uzak kalmayı tercih etmişti.

O ARTIK BİR AKTİVİST

2014 yılında zorbalığa maruz kalanlara ve yardıma muhtaçlara yardım etmek amamcıyla kampanya başlatan Lewinsky artık bir aktivist oldu.

50 yaşındaki Lewinksy, şimdi de Reformation markasının "You've Got the Power" (Güç Sende) adlı kampanyası için kamera karşısına geçti.

"OY VERİN" ÇAĞRISI YAPTI

Kampanyada kadın gücüne ve oy vermenin önemine vurguda bulunan Lewinsky "Güçlü bir kombin giymek daha iyi bir birlik oluşturmayacaktır ama gidip oy vermek bunu yapmak için iyi bir başlangıç olabilir" dedi.

TARİHİN EN BÜYÜK SKANDALLARINDAN BİRİYDİ

Clinton–Lewinsky skandalı olarak da isimlendirilen olay, uzun süre dünya gündemine oturmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton ile Monica Lewinsky'nin birlikteliği 1995 yılında başladı. O dönem Clinton 49, Lewinsky ise 22 yaşındaydı.

İkilinin ilişkisinin 18 ay sürdüğü biliniyor. Clinton ilk başta ilişki iddialarını reddetti ancak 1998 yılında verdiği ifadede Lewinsky ile "uygunsuz fiziksel bir ilişkisi" olduğunu itiraf etti ve yaptığının "uygunsuz" olduğunu yineledi.

2023 yılında verdiği bir röportajda Lewinsky, "1998 yılından bu yana çok zaman geçti. 25 yıl oldu. Mutluyum. Olduğum yerden memnunum" ifadelerini kullanmıştı.

2015 yılında TED Talk'ta konuşan Lewinsky "Bir gecede tanınmayan biriyken kamuoyunun aşağıladığı birine dönüştüm" demişti.