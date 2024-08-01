Büyük takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

Düzenleme: Kaynak: İHA
Büyük takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Biden'dan, Rusya ile ABD arasında gerçekleşen ajan takasına ev sahipliği yapan Türkiye'ye teşekkür geldi.

ABD Başkanı Biden, takas girişimindeki rolünden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, MİT koordinasyonunda gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu sonuca ulaşmak için gerçekleştirilen zorlu müzakereler boyunca yanımızda olan Türkiye dahil tüm müttefiklerimize minnettarım" dedi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren takas operasyonunun Ankara’da gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, takas operasyonu kapsamında ABD’den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya’dan birer uçak olmak üzere 7 uçak ile Türkiye’ye nakledilen şahıslardan 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya’ya, 13 rehinenin Almanya’ya, 3 rehinenin de ABD’ye nakledilmesinin sağlandığı belirtildi.
Müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçlarının Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütüldüğü ifade edilen açıklamada, "Türkiye, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için her türlü katkıyı sunmaya devam edecektir" denildi.

MİT DUYURMUŞTU

Milli İstihbarat Teişkilatı'ndan yapılan açıklamada, "Teşkilatımız koordinesinde bugün bir takas operasyonu gerçekleşecektir. Son dönemin en geniş kapsamlı olan bu takas operasyonunda teşkilatımız büyük bir arabuluculuk rolü üstlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

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