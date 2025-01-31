Büyük tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı

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Büyük tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler ihraç edildi. Büyük tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak 5 teğmen ve 3 disiplin amirine ilişkin disiplin cezalarının uygulandığını açıkladı.

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene, Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ise sıralı 3 disiplin amirine “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verildi.

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