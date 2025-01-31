Büyük tepki çeken kararın gerekçesi açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yaşanan olaylarla ilgili olarak 5 teğmen ve 3 disiplin amirine ilişkin disiplin cezalarının uygulandığını açıkladı.

MSB’nin yaptığı açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 5 teğmene, Millî Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ise sıralı 3 disiplin amirine “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası” verildi.