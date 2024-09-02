Büyüka Galatasaray'ı Jakobs için uyardı. 'Adam 10’daki idmana gece kulübünden 5’te çıkıp gidiyor'

Galatasaray, yeni sol beki Ismail Jakobs'u İstanbul'a dün gece getirdi.

Sarı kırmızılı kulübün oyuncuyu Fransız kulübü Monaco'dan satın alma obsiyonu ile kiraladığı belirtildi.

Bugün sağlık kontrolünden geçirilecek olan Jakobs, sonra sözleşme imzalayacak.

Ancak Jakobs'la ilgili ortaya çarpıcı iddialar atıldı. Buna göre Jakobs'un gece hayatı ve alkol problemi bulunuyor.

Buna ilk dikkati çeken isim Fransa'da yaşayan Galatasay üyesi Cem Uzan olmuştu. Uzan, Jakobs'un İstanbul'a gelmesine saatler kala şu paylaşımı yapmıştı:

"Galatasaray'ın yeni transferi Ismael Jakobs şu an Monaco'da Sass Cafe'de kafa çekiyor. Bu adamı nasıl alırsınız? Şaka mı bu."

Uzan'ın ardından bir paylaşım da duayen spor yazarı Şansal Büyüka'nın oğlu Hazar Büyüka’dan gelmişti.

Uzan’ın doğruyu söylediğini ifade eden Büyüka "Cem Uzan’ın Ismail Jacobs haberi ve çıkan iddialar doğru. Bizzat Monaco’dan doğrulattım. Monaco teknik direktörü Clement o dönem gece hayatı ve alkol problemi olduğu için Jacobs’u kadro dışı bırakıyor. Ben uyarılarımı 20 gündür yapıyorum, umarım yönetim dikkat eder" ifadelerini kullanmıştı.

Hazar Büyüka'dan bir paylaşım daha geldi. Paylaşım şöyle:

"Notthigham Forrest geçen sezon Jakobs’u transfer edeceklen iddialara göre özel hayatı ve alkol problemi yüzünden vazgeçiyor. Bazı Monacolu taraftarların yaptığı yorumlar. Adam 10’daki idmana gece kulübünden 5’te çıkıp gidiyor."