Büyükada’da çöp poşetiyle denize girdiler

İHA

Büyükada’da dün öğle saatlerinde, bayramı fırsat bilip adaya serinlemek için gelen şahısların, önünde kayalık olan sahil şeridinden üstlerine amatörce yapıldığı belli olan şişme plastik naylon torba benzeri bir malzemeyi giyerek tehlikeli bir şekilde denize atlaması dikkat çekti.

Diğer taraftan bir şahsın, akülü araçların girmemesi için koyulan elektrikli açılır kapanır dubaların üstüne elektrikli aracını çıkarıp aracını karşı tarafa geçirmesi vatandaşların cep telefonları tarafından fotoğraflandı.