Büyükbölcek Mahallesi'nde feci kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyükbölcek Mahallesi'nde feci kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aksaray Büyükbölcek Mahallesi'nde 05.10.2024 günü saat 16.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Aksaray - Metin Kurt / Yeniçağ

Olimpik Yüzme Havuzu önünden Şehit Memiş Arıbaş Sokağı'nı takip ederek Hazım Kulak Anadolu Lisesi yönüne seyir halinde olan Sinan Ö. yönetimindeki beyaz Audi marka otomobil, 2419. Sokak'tan çıkan ve aynı yöne devam eden Ahmet Kiremit yönetimindeki 68 AFA 127 plakalı motosiklete yaya geçidi üzerinde çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Kiremit yere savruldu. Kazanın ardından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kiremit'i hızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk incelemelerde kafatasında ve sağ bacağında kırık tespit edilen Ahmet Kiremit, acil ameliyata alındı. Doktorlar, Kiremit’in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksaklık yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın oluş biçimi ve detaylarıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet sürücüsü Ahmet Kiremit’in sağlık durumu ciddiyetini korurken, kazanın meydana geldiği bölgede yaya geçidinde gerçekleşmiş olması, güvenlik ihlalleri ve dikkat eksikliğine dair tartışmaları da gündeme getirdi. Yetkililerin trafik güvenliği ve kurallara uyulması konusundaki çağrıları bir kez daha hatırlatıldı.

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