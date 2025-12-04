Geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda ilginç bir soygun meydana geldi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı emanet bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T. kendisine emanet edilen kasayı soyup İngiltere'ye kaçtı.

Erdal T.'nin uzun süre işe gelmediği fark edilince savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı. Açılan kasaların tamamen boş olduğu tespit edildi.

25 VE 50 KİLOGRAM ALTIN ÇALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan ilk değerlendirmede yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalındığı ortaya çıktı. Savcılık, durumun tespit edilmesinin ardından emniyet ekipleriyle irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal T.'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtuğu belirlendi. Şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARAMA TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüpheli Erdal T. ve eşi Esma T. hakkında kırmızı bültenle arama talep edildi. Talep Adalet Bakanlığı’na iletildi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu ve iletişime geçtiği diğer kişilerin araştırılacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği bilgisine de ulaşıldı.

'ALTINLARI SİYAH POŞETLERLE ÇIKARMIŞ'

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet odasındaki soyguna ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde soygunu gerçekleştirdiği iddia edilen ve yurtdışına kaçtığı tespit edilen Erdal T.’nin siyah çöp poşetleriyle adliyeden çıkış yaptığı anlara ilişkin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

'TOPLAM DEĞERİ 147 MİLYON LİRA'

Adli emanetten çalındığı anlaşılan altınların, göçmen kaçakçılığına yönelik bir operasyon sırasında ele geçirilen altınlar olduğu belirlendi. Adli emanet bürosunda yapılan detaylı sayımda; 9 bin 906 gram altın, 49 reşat altın, 438 kolye, 66 gram küpe, 5 kilo altın külçesi, 7 adet arma altın, 167 tam altın, 606 bilezik, 1 kilo 477 gram bilezik, 376 yarım altın, bin 328 çeyrek altın, 40 Cumhuriyet altını, 2 bin 701 gram çeşitli takı, 487 Ata altın, 6 gremse altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu tespit edildi. Yapılan hesaplamalarda çalınan altın ve gümüşlerin toplam değerinin yaklaşık 147 milyon lira olduğu ifade edildi.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen diğer şüpheli emanet memuru Kemal D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.