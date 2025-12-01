Büyükçekmece Belediye Meclisi Aralık ayı ilk oturumunda anlamlı bir karar aldı: Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın ismi, doğup büyüdüğü ilçede sonsuza dek yaşatılacak.

Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi’nin yönettiği toplantıda gündem maddeleri görüşülüp karara bağlandı. Geçtiğimiz ay Azerbaycan’dan havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit düşen 20 kahraman asker için saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

'20 KAHRAMAN ASKERİMİZİN ŞAHADETİ TÜM TÜRKİYE’YE DERİN BİR ACI YAŞATMIŞTIR'

Başkan Vekili Hakan Çebi, şehitleri rahmetle anarak şöyle konuştu: "11 Kasım tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’dan havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi ve bu suretle uçakta bulunan 20 kahraman askerimizin şahadeti tüm Türkiye’ye, milletimize derin bir acı yaşatmıştır.

Bu elim kazada Büyükçekmecemizin kıymetli evladı kahraman Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ı kaybetmenin de derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğü personelimiz Elif Korkmaz’ın da değerli ağabeyi olan aziz şehidimize ve kazada hayatını kaybeden tüm kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Bu acı hepimizin ortak acısıdır. Milletimizin başı sağolsun. Ruhları şad, mekanları cennet olsun"

'VATAN SÖZ KONUSU OLUNCA HEPİMİZ TEK YÜREĞİZ'

CHP Grup Başkan Vekili Tarık Erdoğan da duygularını şu sözlerle ifade etti: "Kasım ayında Büyükçekmece büyük bir acıya uyandı. Değerli kardeşim mahallemizin çocuğu Yarbay Gökhan Korkmaz, Büyükçekmece’nin sokaklarında büyüyen bir kardeşimizdi. O’nun şahadeti bize bir kez daha gösterdi; siyaset biter, tartışmalar biter ama vatan söz konusu olunca hepimiz tek yüreğiz. Ailesi bugün hala o acıyı yaşıyor. Ama biliyorlar ki, Büyükçekmece onların yanındadır. Şehidimizin adı bu kentin sokaklarında, parklarında ve kalbinde yaşayacaktır"

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Yazıcı da şehitler için rahmet diledi. Ardından meclis, oy birliğiyle şu kararı aldı: Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ın isminin, doğup büyüdüğü Dizdariye ve 19 Mayıs mahalleleri sınırındaki Gölboyu Caddesi’ne verilmesi kabul edildi.