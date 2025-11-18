Şehit olan pilot Hasan Bahar'ın naaşı gece saatlerinde Sağlık Bakanlığına bağlı özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminaline getirildi.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN YAPILACAK

Şehit pilot Hasan Bahar için bugün öğle vakti Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Törenin ardından cenaze, Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU

39 yaşındaki Bahar, Hırvatistan'da planlı bakım için bulunduğu sırada hava muhalefeti nedeniyle düşen uçakta hayatını kaybetmişti.

MUĞLA’DAKİ KAZADAN KURTULMUŞTU

Öte yandan şehit pilot Bahar’ın, Muğla’da çıkan bir orman yangınına müdahale ettiği sırada uçağının arıza yaptığı ve pilotun acil iniş yapmak zorunda kaldığı ortaya çıkmıştı. Bahar bu kazanın ardından hastaneye kaldırılmış ve daha sonra taburcu edilmişti.