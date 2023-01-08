8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı

Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan apartmanın temel kazısı sırasında lahit bulundu. Arkeolog ve antropologların incelediği lahdin, Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı. İncelemenin ardından lahit İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 17:33
Takip Et

Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı

Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
+
Aa
-

Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Bankalar Caddesi’nde dün saat 16.00 sıralarında kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde yıkılan apartmanın temel kazısı yapıldığı sırada lahde rastlandı. İçinde insana ait kemiklerin olduğu ve içi oyulmuş taştan yapılan mezarın lahit olduğu anlaşıldı. Bugün sabah saatlerinde İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden 2 arkeolog ve 1 antropolog lahdin bulunduğu inşaatta inceleme yaptı. 3 saat süren incelemede mezar içinde bulunan insan kemikleri dışarı çıkarıldı. Uzman ekip mezarın Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğunu belirledi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından lahit, vinçle kaldırılarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
1
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Memur ve emekliye ek zam yolda. Tarih de oran da belli
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
4
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿Georgina'dan Arabistan'da olay yaratacak pozlar. Ronaldo'nun sevgilisi rahat durmuyor
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
5
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿FETÖ üyesi yüzbaşı yakalandı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
6
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Büyükçekmece’de bulunan lahit Roma dönemine ait çıktı
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Hastalık Hastası Bahçelievler'de
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Fişekhane'de 2023 sanatla başlıyor
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
﻿Kaçak avlanmaya 50 bin lira ceza
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.