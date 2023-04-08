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İstanbul’da depreme karşı en kritik bölgelerden biriydi. Riskli yapılar yıkılıyor

Büyükçekmece Belediyesi tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde riskli olduğu tespit edilen 30 daireden oluşan 11 katlı yapı yıkıldı.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 16:45
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Büyükçekmece’de riskli yapılar yıkılıyor

İstanbul’da depreme karşı en kritik bölgelerden biriydi. Riskli yapılar yıkılıyor
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İHA’da yer alan habere göre, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Büyükçekmece Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandırıldı. Cumhuriyet Mahallesi Şafak Sokak'ta yapılan incelemelerde riskli olduğu tespit edilen 11 katlı 30 daireden oluşan binanın yıkımı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

“BİZİM DERDİMİZ MUHTEMEL BİR DEPREMDE HİÇBİR VATANDAŞIMIZIN BURNUNUN DAHİ KANAMAMASIDIR”

Yıkım çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akgün, “Büyükçekmece’de kentsel dönüşümü yeniden değerlendirdik. 1999 depreminden sonra yapmış olduğumuz planlamayı daha da hızlandırdık. Bugün Cumhuriyet Mahallesi Beykent Üniversitesi’nin hemen bitişiğinde bulunan, 1989 yılında yapılmış olan bu binanın riskli olduğu tespit edilmiş ve yıkımına başlanmıştır. Teknik incelemelerin sonucunda muhtemel Marmara depremine karşı riskli olduğu tespit edilen 624 konutun 2023 ve 2024 yılları içerisinde yıkılması planlanmıştır. Özellikle Büyükçekmece’de bugüne kadar 40 bine kadar konutu yeniledik. Bizim derdimiz muhtemel bir depremde hiçbir vatandaşımızın burnunun dahi kanamamasıdır. 6 Şubat'ta meydana gelen 11 ilimizi etkileyen deprem sonrasında çalışmaları hızlandırarak, olası bir depremde yıkılma tehlikesi olan yapıların yıkım çalışmalarını hızlandırma kararı aldık” şeklinde konuştu.

 

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