Büyükçekmece’ye yeni müftü

Samsun Tekkeköy Müftüsü iken Büyükçekmece’ye tayin olan yeni müftü Kılıçbay göreve başladı. Erciyes İlahiyat Fakültesi, Haseki Eğitim Merkezi’ni bitiren Kılıçbay, 55 yaşında 2 çocuk babası. Yeni Müftü Kılıçbay; Trabzon Hayrat, Yomra, Mardin’in Derik ilçelerinde de müftülük yaptı. Geçici görevler ile yurt dışına gitti. Önceki müftü Nusret Karabiber ise Mersin’e tayin oldu.

BÜYÜKÇEKMECE’DE 62 CAMİ VAR

Bu camilerde ve müftülükte toplam 200 Diyanet personeli görev yapıyor. İmam, Vaiz, Kuran Kursu öğretmeni, Müezzin Kayyım, Din Hizmetleri görevlileri 24 saat hizmet veriyorlar. İlçede 8 yatılı hafızlık Kur’an Kursu, 30 da normal Kur’an kursu hizmet veriyor. Yetişkin hanımlara ve 4-6 yaş çocuklara da Kur’an kursu eğitimi var. İlçede her ay engelliler 1 camide buluşup dini milli sohbetler yapıyor. Dini bilgiler öğreniyor. ( * DURSUN BORAN)

Büyükçekmece’nin yeni müftüsü Hayrettin Kılıçbay, gazeteci Dursun Boran’a müftülüğün ilçedeki projeleri ve kursları hakkında bilgi verdi