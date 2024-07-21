Büyükekşi kaybetti kulüp başkanları havaya uçtu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi'yi deviren İbrahim Hacıosmanoğlu kesenin ağzını açıyor.

Seçimde oyların 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu yeni TFF Başkanı oldu. Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı ve 18 oy geçersiz sayıldı.

Mehmet Büyükekşi'den görevi devralan yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, alt ligler için harekete geçiyor.

1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'e verilen maddi destek ciddi oranda artırılacak.

TFF 1. Lig'e verilen yıllık 12 milyon TL'lik desteğin 70 milyon TL'ye çıkarılacağı ifade edildi. TFF 2. Lig'e verilen 3 milyon TL'lik desteğin 20 milyon TL'ye, TFF 3. Lig'e verilen 2 milyon TL'lik desteğin ise 15 milyon TL'ye çıkarılacağı konuşuluyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu gelirleri artırması, Süper Lig dışında mücadele eden ve ayakta kalmaya çalışan takımlar için oldukça değerli olacak.