Büyükekşi resmen onuruyla oynadı. Anlamlı fotoğraf. Kuntz işte böyle gitti

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un görevine son verileceğini herkes biliyordu. Kararı alan da TFF yönetimi ve başkanı Mehmet Büyükekşi'ydi.

Ama Büyükekşi son ana kadar kulağının üstüne yattı!

Öyle ki gazetecilerin ısrarlı sorularına düne kadar "Öyle bir şey yok" anlamında cevapler veriyordu.

Hatta iki gün önce medyada çıkan "Kuntz'la yollar ayrıldı" haberlerine bile 36 saat sonra TFF'nin resmi internet sitesinden yalanlama yayınlatmıştı. "Kuntz'la ilgili haberler gerçek değildir" deniyordu açıklamadı.

Bunları elbette ki Kuntz da takip ediyordu Almanya'daki evinden.

Gönlü rahat bir şekilde oturuyordu belki de. Oysa o sırada başına çorap örülüyordu. TFF yönetimi daha görevine son vermeden yerine bir başka teknik adamla (Montella) ile anlaşmıştı bile.

Sonra sabah Kuntz'a bir telefon ve uçak bileti geldi. İstanbul'a çağrılıyordu.

Şaşırdı doğal olarak. Eğer görevine son verilecekse bu Japonya maçından hemen sonra kendisine söylenebilirdi.

İstanbul'a geldi ve ayrılık kararı bildirildi.

Tesisten ayrılırken otomobildeki yüz ifadesi her şeyi anlatıyordu.

Resmen onuruyla oynanmıştı.

Başarısızlık tamam da. Ayrılık bu şekilde olmamalıydı.