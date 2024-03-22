'Büyükekşi sanki TFF Başkanı değil de müftü!'

Türkiye'nin en çok konuşulan adamlarından biri Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi.

İstifası isteniyor, protesto ediliyor, Türk futbolunun bugünkü halinden sorumlu gösteriliyor ama kendisi oralı bile değil. Hiç bir şey olmamış gibi görevine devam ediyor.

Büyükekşi'nin verdiği iftara bile Süper Lig'den sadece 5 kulübün temsilcisi katıldı. Gündem Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylar ama ondan ses çıkmıyor.

Ne diyecek, nasıl aksiyon alacak diye merak edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi sonunda konuştu:

"Bu mübarek günlerde, özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz. Türkiye'nin bu mübarek ramazan ayında dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı var."

Usta gazeteci Mevlüt Tezel de konuyu buna getirdi. Bugünkü yazısında Büyükekşi'nin yukarıdaki sözlerini hatırlattı ve "Sanki TFF başkanı değil de bir müftü konuşmuş! Futbolda sorunları çözmesi beklenen kurum ne yazık ki, çalışmıyor. Neredeyse bütün kulüpler Büyükekşi'den şikayetçi.

Dört büyükler sürekli istifasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Tezel, hakem hataları olduğunda hep "Yabancı hakemler maçları yönetsin" önerisinin ortaya atıldığını belirterek, "Bence TFF'nin başına Türkiye'deki kulüplerle, siyasetçilerle, iş insanlarıyla bağlantısı olmayan yabancı bir CEO getirilsin. Başta MHK olmak üzere yönetici kadro da yabancı olsun. Böylece "Bu başkan, hakem şu kulübün adamıydı" tartışmaları da son bulur. Kulüpler yönetici kadrosuna kendi adamlarını getiremez. TFF başkanının kimse ile bağlantısı olmamalı! Çözüm çok basit: Futbolu en iyi yöneten eski İngiliz federasyon başkanlarından birini TFF Başkanı yapalım, tüm sorunlar çözülsün" diye yazdı.

