Büyükekşi'yi destekleyen kulüpler ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu'nda 18 Temmuz'da başkanlık seçimi yapılacak.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, başkanlığa yeniden aday oldu.

Büyükekşi ile kesinleşen aday İbrahim Hacıosmanoğlu.

Geçen gün adaylığını koyan Servet Yardımcı ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.

BÜYÜKEKŞİ'Yİ DESTEKLEYEN KULÜPLER ORTAYA ÇIKTI!

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Mehmet Büyükekşi'nin seçime girebilmesi için şu ana dek imza veren Süper Lig kulüpleri ortaya çıktı.

Büyükekşi için imza veren kulüpler şu şekilde:

- Eyüpspor

- Gaziantep FK

- Konyaspor

- Kayserispor

- Hatayspor

- Çaykur Rizespor

- Başakşehir