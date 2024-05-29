Büyükşehir’de toplu ulaşıma dev zam

Adana’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 43 oranında zam geldi. Gelen zammın ardından bir biniş 25 TL’ye yükseldi.

YÜZDE 43 ZAM

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu taşıma ücretlerine yüzde 43 oranında zam yapılması kararı çıktı.

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilen yeni fiyat tarifelerine göre sivil binişlerde dolmuş 25 TL, belediye otobüsü ve metroda 21.50 TL ve özel halk otobüsleri biniş ücreti ise 24.50 TL’ye yükselmiş oldu.

Kentte alınan yeni zam kararının ardından uygulanacak fiyat tarifesi şu şekilde olacak:

- Dolmuşta sivil 25 lira, öğrenci 14.50 lira

- Belediye otobüsü ve metro binişlerinde sivil 21.50 lira, öğretmen 19 lira, Öğrenci 10 lira

- Özel Halk otobüslerinde ise sivil 24.50 lira, öğretmen 20 lira, öğrenci 14.00 lira