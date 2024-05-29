Büyükşehir’de toplu ulaşıma dev zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Büyükşehir’de toplu ulaşıma dev zam

Adana Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşım ücretlerine yüzde 43 oranında zam yapıldığı açıklandı.

Adana’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 43 oranında zam geldi. Gelen zammın ardından bir biniş 25 TL’ye yükseldi.

YÜZDE 43 ZAM

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu taşıma ücretlerine yüzde 43 oranında zam yapılması kararı çıktı.

adanagorsel.jpg

1 Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtilen yeni fiyat tarifelerine göre sivil binişlerde dolmuş 25 TL, belediye otobüsü ve metroda 21.50 TL ve özel halk otobüsleri biniş ücreti ise 24.50 TL’ye yükselmiş oldu.

Kentte alınan yeni zam kararının ardından uygulanacak fiyat tarifesi şu şekilde olacak:

- Dolmuşta sivil 25 lira, öğrenci 14.50 lira

- Belediye otobüsü ve metro binişlerinde sivil 21.50 lira, öğretmen 19 lira, Öğrenci 10 lira

- Özel Halk otobüslerinde ise sivil 24.50 lira, öğretmen 20 lira, öğrenci 14.00 lira

İlgili Haberler
Cipse dev zam. İşte yeni fiyatlar
Soğuk içeceklere zam
Son Haberler
Kırmızı ete bayram öncesi büyük indirim. Fiyatları gören kasaplara koştu Ekonomi
Kırmızı ete bayram öncesi büyük indirim. Fiyatları gören kasaplara koştu
Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek. Yeni tarife ortaya çıktı Gündem
Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek. Yeni tarife ortaya çıktı
MSB duyurdu. 2024’ün ilk 5 ayında 1092 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu. 2024’ün ilk 5 ayında 1092 terörist etkisiz hale getirildi
Ormanlık alanda yürüyüş yaparken yaban kedisine rastladıklar Video
Ormanlık alanda yürüyüş yaparken yaban kedisine rastladıklar
Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü ‘tek ve asli kusurlu’ bulundu Gündem
Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü ‘tek ve asli kusurlu’ bulundu
Aziz Yıldırım Mourinho'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Anlaşmanın detaylarını verdi Spor
Aziz Yıldırım Mourinho'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Anlaşmanın detaylarını verdi
Göz renkleri farklı olan köpek mahallenin maskotu oldu "Van köpeği" Video
Göz renkleri farklı olan köpek mahallenin maskotu oldu "Van köpeği"