Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak?

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Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak?
Beşiktaş'tan teklif bekleyen, ancak alamayınca Antalyaspor'un başına geçen Sergen Yalçın'ın eline fırsat geçti.

Beşiktaş'ta futbol oynayan, teknik direktörlük de yapan Sergen Yalçın, bu sezon da görev beklemişti.

Siyah beyazlı takımın başında 2020-21 sezonunda şampiyonluk yaşayan Yalçın, daha sonra dönemin başkanı Ahmet Nur Çebi ile anlaşamayınca sözleşme uzatmamış ve ayrılmıştı.

Yalçın, Çebi'nin kongreyle görevden ayrılıp, Hasan Arat yönetiminin iş başına gelmesiyle teklif beklemişti.

Hatta Beşiktaş'ta futbolu yöneten Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, Sergen Yalçın'la da görüşme yapacaklarını belirtmişlerdi.

Ancak bu görüşme olmamış, Beşiktaş'ın başına Portekizli Fernando Santos getirilmişti. Bundan kısa süre sonra da Sergen Yalçın Antalyaspor'un teknik direktörü olmuştu.

Sergen Yalçın'a şimdi gün doğdu.

Yalçın'ın başındaki Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile eşleşti.

Karşılaşma Şubat ayının ilk haftasında Antalya'da oynanacak.

Sergen Yalçın'ın bu maçta Beşiktaş'a karşı ne yapacağı merakla bekleniyor.

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