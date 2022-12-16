16 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Buyur Suriyelileri sen al Almanya. Alman devlet kanalı Türkiye'deki Suriyelilerin durumunu beğenmedi

Buyur Suriyelileri sen al Almanya. Alman devlet kanalı Türkiye'deki Suriyelilerin durumunu beğenmedi

Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, Alman devlet televizyon kanalı Bayerischer Rundfunk’da yer alan bir röportajda Türkleri kötülediler.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 14:01
Takip Et

Buyur Suriyelileri sen al o zaman Almanya. Alman devlet kanalı BR Türkiye'deki Suriyelilerin durumunu beğenmedi

Buyur Suriyelileri sen al Almanya. Alman devlet kanalı Türkiye'deki Suriyelilerin durumunu beğenmedi
+
Aa
-

Alman devlet televizyon kanalı Bayerischer Rundfunk’da ekranlara yansıyan röportajda Türkiye’de yaşayan Suriyeli bir ailenin üyeleri Türk halkının tutumlarını beğenmediği görüldü.

Ailenin annesi, “Bazı Türkler Suriyelilerin kendilerine ait Dükkanı olmasından veya Suriyelilerin çalışmalarından hoşnut değiller onların elinden işlerin alındığını düşünüyorlar sıkça Suriyelilere karşı saldırı haberleri geliyor” ifadelerini kullandı.

Evin genç kızı ise “Sürekli duyuyoruz burada böyle bir ırkçılık var internette videolar görüyoruz veya iş yerlerindeki arkadaşlardan duyuyoruz” diyerek Türklerin ırkçılıkla itham etti.

Ailenin babası da “Korkuyoruz bunu çocuklarla da konuşuyoruz, geleceğimiz tamamen muamma. Sürgün mü edileceğiz burada mı kalacağız?” dedi.

Suriyeli kadının videonun en sonunda “Allah korusun bizi Suriye'ye göndermesinler” sözlerini söylemesi dikkat çekti.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

mmt
16.12.2022 14:56
dünya liderimiz almanlara suriyelileri vermez bence.  
 
arif usta
16.12.2022 14:54
defolup gidecekler az kaldı  
 
Türk
16.12.2022 14:53
defolun gidin o zaman hala burda neden durduğunuzu bilmiyormuyuz nankörsünüz  
 
TÜM YORUMLAR (11)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
1
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿İmamoğlu'na verilen ceza sonrası adaylık sorusu: CHP'nin adayını canlı yayında açıkladı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
2
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿2022 yılının başında 1.64TL'ye satılıyordu... Gripin'de akılalmaz fiyat artışı
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
3
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Arjantin'de Messi şoku. Finalde oynayamayacak mı?
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
4
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıtta zam yağmuru yeniden başladı
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
5
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Maratonda sona gelindi. 2023 Yılı Bütçesi'nin maddeleri Meclis'te kabul edildi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
6
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Kadınlarla yapılan seçim anketi partilerin sıralamasını değiştirdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
7
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Saraçhane mitingine kaç kişi katıldı? Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Öğrenciler zehirlendi hastaneye kaldırıldı
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Isparta Senirkent SYDV geçici işçi alacak
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿Iğdır’da facia. 12 yaşındaki çocuğa tır çaptı
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
﻿İzmir İzelman işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.