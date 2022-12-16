Buyur Suriyelileri sen al Almanya. Alman devlet kanalı Türkiye'deki Suriyelilerin durumunu beğenmedi

Alman devlet televizyon kanalı Bayerischer Rundfunk’da ekranlara yansıyan röportajda Türkiye’de yaşayan Suriyeli bir ailenin üyeleri Türk halkının tutumlarını beğenmediği görüldü.

Ailenin annesi, “Bazı Türkler Suriyelilerin kendilerine ait Dükkanı olmasından veya Suriyelilerin çalışmalarından hoşnut değiller onların elinden işlerin alındığını düşünüyorlar sıkça Suriyelilere karşı saldırı haberleri geliyor” ifadelerini kullandı.

Evin genç kızı ise “Sürekli duyuyoruz burada böyle bir ırkçılık var internette videolar görüyoruz veya iş yerlerindeki arkadaşlardan duyuyoruz” diyerek Türklerin ırkçılıkla itham etti.

Ailenin babası da “Korkuyoruz bunu çocuklarla da konuşuyoruz, geleceğimiz tamamen muamma. Sürgün mü edileceğiz burada mı kalacağız?” dedi.

Suriyeli kadının videonun en sonunda “Allah korusun bizi Suriye'ye göndermesinler” sözlerini söylemesi dikkat çekti.