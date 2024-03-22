Buz gibi suda eğitim yaptılar

Haftada bir defa yapılmak üzere eğitim yapan Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, yaz aylarında ilçenin kumsal ve plajlarında boğulma vakalarına karşı eğitimlerine başladı.

Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, çok soğuk havaya rağmen eğitimlerini sürdürüyor. Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, Güzelyalı İDO iskelesi yakınlarında 5 personeli ile başladığı eğitimi tamamladı.

Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği’nde gönüllülerle beraber toplam 40 personel görev alırken, ekipler Marmara Denizi açıklarında batan ‘Batuhan A’ gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmalarına da katıldı.

Öte yandan, 6 şubat depreminde de görev alan ekipler, haftada bir olmak üzere eğitimlerini sürdürüyor.