Buz gibi suda eğitim yaptılar

Kaynak: İHA
Buz gibi suda eğitim yaptılar
Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri yaz ayında muhtemel boğulma olaylarına karşın buz gibi suda arama kurtarma çalışmaları için eğitime başladı. Eğitimde kaybolan Batuhan A gemisinde kayıp mürettebatı arama faaliyetlerine katıldılar

Haftada bir defa yapılmak üzere eğitim yapan Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, yaz aylarında ilçenin kumsal ve plajlarında boğulma vakalarına karşı eğitimlerine başladı.

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Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, çok soğuk havaya rağmen eğitimlerini sürdürüyor. Mudanya Arama Kurtarma ekipleri, Güzelyalı İDO iskelesi yakınlarında 5 personeli ile başladığı eğitimi tamamladı.

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Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Birliği’nde gönüllülerle beraber toplam 40 personel görev alırken, ekipler Marmara Denizi açıklarında batan ‘Batuhan A’ gemisinde kayıp mürettebatı arama çalışmalarına da katıldı.

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Öte yandan, 6 şubat depreminde de görev alan ekipler, haftada bir olmak üzere eğitimlerini sürdürüyor.

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