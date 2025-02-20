Buz pistinde mutluluk var

İzmir Karşıyaka Belediyesi Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi, yeni bir etkinliğe daha imza attı. Buz pateni deneyimi yaşamak isteyen 18 özel genç ve 9 veli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşık Veysel Buz Sporları Salonu’na götürüldü. Patenlerini giyerek sandalye ve kızaklar ile piste çıkan gençler, görevlilerin destekleriyle buz üzerinde kayıp eğlence dolu anlar yaşadı. Hayatlarında ilk kez buz pateni yapan özel bireyler ve aileleri, Karşıyaka Belediyesi’ne ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a teşekkür etti.

“ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, “Karşıyaka Belediyesi olarak, her alanda engelsiz ve erişilebilir bir yaşam için yoğun çaba harcıyoruz. Bu amaçla örnek çalışmalar gerçekleştiren Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezimiz, çok güzel bir etkinliği daha hayata geçirdi. Üyelerimize buz pistinde unutulmaz bir deneyim yaşatmamızı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Sevgi ve dayanışma kenti Karşıyaka’da engelleri birlikte aşmak için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.