Buz tutan şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Buz tutan şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu.

Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, kentte etkili olan soğuk havayla birlikte buz tuttu. Şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi buz tuttu.

Şelalede uzunluğu 2 metreyi bulan buz sarkıtları, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Çağlayan'ı gezmeye gelen vatandaşlar, güzel kış manzaralarının ortaya çıktığı şelaleyi hayranlıkla izleyerek, fotoğraf çekme imkânı buldu.

Buz tutan şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Buz tutan şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Buz tutan şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Buz tutan şelalede 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

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