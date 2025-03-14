Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

Erzurum Palandöken’de yolun karla kaplı olması nedeniyle hastalanan bir buzağı jandarmanın kar motosikletiyle veterinere götürüldü.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Biryepiri komunda hayvancılıkla uğraşan kişi, hasta buzağıyı yolun kardan kapalı olması nedeniyle kızakla şehir merkezine getirip, veterinere götürdü.

Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

Tedavi ettirdiği buzağıyı otomobille Palandöken Kayak Merkezi'nin acemi pistine kadar getiren sahibi, buzağıyı koma götürmek için jandarmadan yardım istedi. Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma timleri, (JAK) kar motosikletinin sedyesinde buzağı ile sahibini 2 kilometre uzaklıktaki koma götürdü. Buzağısını sağlıklı bir şekilde teslim alan çiftçi ekibe teşekkür etti.

Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

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