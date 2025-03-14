Buzağı veterinere böyle yetiştirildi

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Biryepiri komunda hayvancılıkla uğraşan kişi, hasta buzağıyı yolun kardan kapalı olması nedeniyle kızakla şehir merkezine getirip, veterinere götürdü.

Tedavi ettirdiği buzağıyı otomobille Palandöken Kayak Merkezi'nin acemi pistine kadar getiren sahibi, buzağıyı koma götürmek için jandarmadan yardım istedi. Palandöken Kayak Merkezi'nde görevli Jandarma Arama Kurtarma timleri, (JAK) kar motosikletinin sedyesinde buzağı ile sahibini 2 kilometre uzaklıktaki koma götürdü. Buzağısını sağlıklı bir şekilde teslim alan çiftçi ekibe teşekkür etti.