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Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler ortaya çıktı. Çoğu kişi yanlış biliyor

Buzdolabına konmaması gereken 7 yiyecek belli oldu. Çoğu kişinin yanlış bildiğinin bildirilmesi ise dikkat çekti.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 11:55
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Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler ortaya çıktı

Buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler ortaya çıktı. Çoğu kişi yanlış biliyor
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Hayatın olmazsa olmazlarından buzdolabında birçok yiyeceğin uzun süre saklanıldığı biliniyor. Fakat bazı yiyecekleri dolaba koymanın uygun olmadığı ortaya çıktı.

İŞTE O 7 YİYECEK...

1. Muz

Buzdolabında kolaylıkla bozulan meyvelerin başında muz gelir. Muzun yapısı gereği içinde bulunan enzimler onu sıcaktan korur fakat soğuğa karşı dayanıklı değildir. Buzdolabında bekletilen muzlar kararır ve tadında bozulmalar oluşur.

2. Bal

Balın içinde bulunan doğal şeker molekülleri buzdolabında katılaşarak şekerlenmesine sebep olur.

Bu sebeple donmasına izin vermemek ve kısa sürede tüketmek gerekir.

3. Ekmek

Ekmek kısa süre içinde tüketilecekse buzdolabına koymaya gerek yok. 

Konulduğu taktirde tazeliğini kaybedecektir. Uzun bir süre saklayıp sonra yemek için buzdolabına konulabilir

4. Domates

Domatesin buzdolabında saklanması ömrünü uzatır fakat tadında bozulmalara yol açar. Bu sebeple kısa süre içinde tüketmek ve azar azar almak daha mantıklıdır.

5. Zeytinyağı

Balda olduğu gibi zeytinyağı da dolaba konduğunda donar ve tadı bozulur.

Bu sebeple uzmanlar dolap dışında tutulmasını tavsiye ediyor.

6. Turş

Kavanozu açılmamış turşular güneş ışığı görmediği sürece uzun süre kalabilir. Fakat açıldıktan sonra dolaba konulması gerekir.

7. Tereyağı

Terayağının ideal saklama koşulları oda sıcaklığı ve kapalı kutu olmalıdır. Bu sayede uzun süre bozulmadan kalabilir.

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