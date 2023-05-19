Buzdolabında saklanmaması gereken 5 yiyecek belli oldu

Mynet’te yer alan habere göre; Buzdolabına konulan yiyecekleri daha uzun süre saklayabileceğimizi düşünsek de her yiyeceğin buzdolabına girmemesi gerektiği biliniyor. Bazı gıdalar buzdolabında bakteri oluşturarak adeta zehir deposuna dönüştüğü bildirildi.

Pazardan, marketten alınan yiyecekleri uzun süre muhafaza etmek adına kullanılan buzdolabı hayatımızı kolaylaştırdığı vurgulandı.

Yiyeceklerin bozulmasını önlemek ve paralarını çöpe atmamak isteyenler birçok gıdayı buzdolabına koyuyor. Ancak buzdolabına konulan bazı gıdalar sağlığı riske attığı vurgulandı.

İşte buzdolabına asla girmemesi gereken 5 yiyecek...

-Avokado

-Fesleğen

-Sarımsak

-Kahve

-Muz