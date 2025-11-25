NASA liderliğindeki uluslararası bir ekip, Antarktika buz tabakasının derinliklerinden gelen ve standart fizik modellerine uymayan gizemli bir parçacık akışının kaynağını belirlemekte büyük zorluk yaşadı.

Bilim insanları, bu sıradışı etkinin ya şimdiye kadar bilinmeyen bir kozmik olaya ya da yeni bir temel parçacığa işaret ettiğini ifade etti.

NASA, ANTARKTİKA’NIN BUZUL KALBİNDEKİ SIRRI AYDINLATMAYA ÇALIŞTI

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından yürütülen ve dev Antarktika kıtasında tespit edilen esrarengiz bir fenomene ait veriler, uluslararası bilim camiasında büyük bir merak uyandırdı.

ANITA (Antarctic Impulsive Transient Antenna) deneyi sırasında buzun derinliklerinden geldiği belirlenen ve bilinen fizik kurallarına meydan okuyan bir parçacık akışının kaynağını belirleme çalışmaları hız kazandı.

BUZ ALTINDAKİ GÖZLEMLER ŞAŞIRTTI

ANITA deneyi, normalde uzaydan Dünya'ya ulaşan yüksek enerjili nötrinoları gözlemlemek üzere tasarlandı. Ancak elde edilen verilerde, uzaydan yere doğru gelmesi gereken parçacıkların aksine, buzun içinden yukarıya doğru yayılan sinyallere rastlandı. Bu gözlemler, parçacıkların buz kütlesi içinde hareket etme biçimini açıklayan standart modelle büyük bir çelişki oluşturdu.

Yüksek enerjili nötrinoların katı maddeden bu şekilde hasarsız geçmesi, mevcut fizik anlayışıyla son derece düşük bir olasılıktı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KOZMİK KÖKEN Mİ, BİLİNMEYEN PARÇACIK MI?

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)'nden Parçacık Astrofiziği Uzmanı Dr. Samuel Roth, durumu "hayranlık uyandırıcı bir meydan okuma" olarak nitelendirdi.

Dr. Roth, elde edilen verilerin iki ana senaryoyu güçlendirdiğini ifade etti:

"Bu sıradışı olay ya Dünya'nın etrafındaki karanlık madde halesiyle etkileşime giren ve alışılmadık bir yörünge izleyen ultra yüksek enerjili kozmik ışınların bir ürünüdür ya da bilinen Standart Modelin ötesinde bir parçacık türünün varlığına işaret etti. Eğer ikinci ihtimal doğruysa, bu, 'steril nötrino' gibi, etkileşime girmeyen ve bu nedenle buzu delip geçebilen yeni bir temel parçacığın keşfi anlamına gelir"

Princeton Üniversitesi’nden Teorik Fizikçi Prof. Dr. Lena Holm, anomalinin kaynağının buz kütlesinin derinliklerindeki jeofiziksel bir süreçten kaynaklanabileceği yönünde bir ihtimali masaya yatırdı.

Prof. Holm, "Her ne kadar ANITA kozmik ışınları aramak için tasarlanmış olsa da, Antarktika'nın altındaki büyük yeraltı su kütleleri veya radyoaktif elementlerin konsantrasyonları, bu boyutta bir enerji etkileşimi yaratmış olabilir" yorumunda bulundu.

İLERLEYEN ARAŞTIRMALARIN HEDEFİ

NASA, bu gizemi aydınlatmak amacıyla, verileri teyit etmek ve daha hassas ölçümler toplamak için yeni nesil balon ve yeraltı dedektörlerini devreye soktu.

Bilim insanları, Antarktika anomalisinin doğasını kesin olarak anlamanın, evrenin yapısı ve temel fizik yasaları hakkındaki bilgileri derinden etkileyeceğini vurguladı.