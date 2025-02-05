Buzlu yolda duramayan ambulans ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 araç birbirine girdi

Kaynak: İHA
Buzlu yolda duramayan ambulans ortalığı savaş alanına çevirdi: 7 araç birbirine girdi

Kastamonu'da gizli buzlanma nedeniyle duramayan ambulans, kavşakta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay sonrası trafik tek şeritten sağlanırken, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla trafik normale döndü.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Hacıbey Kavşağı'nda meydana geldi.

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Edinilen bilgilere göre, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait Selim Ç. (54) yönetimindeki 37 BF 242 plakalı ambulans, gizli buzlanma nedeniyle duramayarak, kırmızı ışıkta bekleyen B.E. (33) idaresindeki 37 A 0232 plakalı otomobile, B.V. (37) yönetimindeki 55 APV 207 plakalı otomobile, Ş.K. (39) idaresindeki 37 SK 414 plakalı otomobile, Ö.H. (36) yönetimindeki 06 DYP 901 plakalı otomobile, B.D. (49) yönetimindeki 37 AC 851 plakalı otomobile ve H.Y. (26) yönetimindeki 37 ACK 985 plakalı minibüse çarptı.

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Kazada B.D. adlı sürücü yaralanarak, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, karayolları ekiplerinin çalışmaları sonrası trafik normale döndü.

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