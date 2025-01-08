Buzlukta gıdalar ne kadar taze kalabilir? Uzmanlardan ipuçları!

Dondurma işlemi, gıdalarda bulunan bakterileri, enzimleri ve mikroorganizmaları uyutarak onların hızla bozulmalarını engellediği bildirildi. Bu da gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağladığı vurgulandı. Ancak, doğru teknikler kullanılmadığında bu yöntem ters tepebileceğinin altı çizildi.

Gıda bilimi uzmanı ve beslenme profesörü Dr. Mark J. Smith, "Buzlukta saklanan gıdaların taze kalabilmesi için doğru paketleme yöntemleri ve saklama sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde, gıda kalite kaybına uğrayabilir ve sağlık sorunlarına yol açabilir" dedi.

GIDALARIN PAKETLENMESİ: HAVA TEMASINI AZALTMAK KRİTİK

Buzlukta saklanan gıdaların en büyük düşmanı, hava ile temas. Hava, gıdaların donmuş yapılarının bozulmasına ve buzlanma olgusunun (dondurulmuş gıda yüzeylerinde buz kristalleri oluşması) meydana gelmesine neden olabilir.

Gıda güvenliği uzmanı Dr. Emily Harrison, "Buzlukta gıdaların taze kalabilmesi için, hava ile doğrudan teması engellemek gerekir. Gıdalar vakumlu torbalarda ya da hava almayacak şekilde paketlenmelidir. Bu, hem tazeliğin korunmasına hem de buzlanma probleminin önlenmesine yardımcı olur" dedi.

Vakumlu torbalar, gıdaların tazeliğini korumak için en etkili yöntemlerden biri. Bu torbalar, gıdanın etrafındaki havayı çeker ve gıdanın daha uzun süre bozulmadan kalmasını sağladığı bildirildi. Bunun yanı sıra, sıkıca kapatılmış plastik torbalar veya alüminyum folyo da kullanılabileceğini altı çizildi.

Ancak, bu tür paketlemelerin hava almaması ve sıkı bir şekilde kapatılması gerektiği unutulmamalı.

BUZLUKTA GIDA SAKLAMA SÜRESİ: NE KADAR SÜREYLE SAKLANABİLİR?

Her gıda türünün buzlukta saklanabileceği süre farklı. Etler, deniz ürünleri ve bazı sebzeler genellikle daha kısa süreyle saklanabilirken, bazı meyve ve sebzeler uzun süre taze kalabilir.

Gıda saklama uzmanı Dr. Sarah Thompson, "Et ve balık gibi hayvansal ürünler, buzlukta genellikle 3-12 ay arasında saklanabilirken, meyve ve sebzeler 6-12 ay arasında taze kalabilir. Ancak, her gıda türü için ideal saklama süresi farklıdır ve buna dikkat edilmesi gerekir" dedi.

Örneğin, kırmızı etler genellikle 6-12 ay, tavuk ise 9-12 ay arasında saklanabilir. Sebzeler ise, uygun şekilde dondurulduğunda 8-12 ay arasında taze kalabilir. Meyveler, dondurulduklarında genellikle 6-12 ay arasında saklanabilir. Ancak, gıdaların bu süreler içinde taze kalabilmesi için doğru şekilde paketlenmiş olmaları gerektiği unutulmamalı.

BUZLUKTA GIDA SAKLARKEN YAPILAN YAYGIN HATALAR

1. Yanlış Paketleme ve Hava Teması: Gıdaların doğru paketlenmemesi, buzlanmaya ve kalitesinin düşmesine neden olabilir. Hava geçirmeyen torbalar veya vakumlu ambalajlar tercih edilmeli.

2. Buzlukta Aşırı Doldurma: Buzluk gereğinden fazla dolu olduğunda, hava sirkülasyonu bozulur ve gıdaların eşit şekilde dondurulması zorlaşır. Bu durum, gıdaların bozulmasına yol açabilir.

3. Gıdaların Uzun Süre Saklanması: Gıdalar buzlukta saklandıkça, besin değerlerinde kayıplar meydana gelir. Etlerin ve balıkların 12 aydan fazla saklanmaması önerilir.

4. Saklama Sırasında Gıda Karışımı: Et ve sebzeler gibi farklı gıda türlerini birlikte saklamak, tatların birbirine karışmasına ve tazelik kaybına neden olabilir. Gıdalar türlerine göre ayrı ayrı saklanmalı.

DONDURULMUŞ GIDALARIN TAZELİĞİNİ KORUMAK İÇİN İPUÇLARI

- Gıdaları Taze Olarak Dondurun: Gıdaların taze ve sağlıklı bir şekilde dondurulması, tazeliğin korunması açısından önemli. Dondurma işlemi yapılmadan önce gıdaların iyi bir şekilde yıkanması ve hazırlıklarının yapılması gerekir.

- Yavaşça Dondurun: Gıdalar hızlı bir şekilde dondurulmalı. Bu, buz kristallerinin küçük olmasını sağlar ve gıdanın dokusunun bozulmasını engeller.