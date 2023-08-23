Buzul eridi. 22 yıllık ceset ortaya çıktı

Avusturya'nın Schlatenkees buzulu eriyince 20 yıldan fazla süre önce ölen bir Avusturyalıya ait olduğu düşünülen ceset kalıntıları bulundu.

Buzul eridi. 22 yıllık ceset ortaya çıktı

Odatv’de yer alan bilgilere göre, bir dağ rehberi, Avusturya'nın en hızlı eriyen buzulunda, 20 yıldan fazla bir süre önce ölen bir Avusturyalının kalıntıları olduğuna inanılan bir şey keşfetti.

2 AY ÖNCE BAŞKA İNSAN KALINTILARI BULUNDU

Keşif, iki aydan kısa bir süre önce aynı buzulda başka insan kalıntılarının bulunmasının ardından geldi. Polis, Salı günü yaptığı açıklamada, bir rehberin geçen Cuma günü Tirol eyaletindeki Schlatenkees buzulunda cesedi yaklaşık 2 bin 900 metre yükseklikte bulduğunu söyledi.

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SIRT ÇANTASI ORTAYA ÇIKTI

Cesedin yanında içinde nakit para, banka kartı ve ehliyet bulunan bir sırt çantası bulundu. Polis, cesedin 2001 yılında buzulda ölen 37 yaşındaki bir adama ait olduğundan şüpheleniyor ve DNA sonuçlarının "birkaç hafta" içinde çıkacağını söyledi.

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