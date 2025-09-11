Cadde ortasında yürürken tek mermi yetti

Olay, saat 12.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı'nda meydana geldi. Musa Coşar, eşi ve çocuğuyla yürüdüğü sırada aralarında husumet bulunduğu iddia edilen F.K., koşarak arkasından yaklaştı ve tabancayla bacağına ateş etti.

Musa Coşar sağ bacağına isabet eden mermiyle yere yığıldı, F.K. ise kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Musa Coşar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin arından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Coşar'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin kaçtığı otomobili belirledi. Polisin çalışması sonucu F.K., kısa sürede yakalandı. F.K.'nin aracında yapılan aramada olayda kullanıldığı düşünülen tabanca ele geçirildi. F.K. işlemleri için Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu arada saldırı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.