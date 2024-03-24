Caddede atla gezintiye çıktı

Kaynak: İHA
Caddede atla gezintiye çıktı
Konya'nın Karapınar ilçesinde hafta sonu trafiğinin az olmasını fırsat bilen bir genç at ile ilçe merkezinde gezdi.

At binmeye meraklı Yunus Karakaya adlı genç, ilçe merkezinde atıyla gezintiye çıkınca ilgi odağı oldu.

Araç trafiğinin olmadığı saatlerde ve havanın güneşli olmasını fırsat bilen Yunus Karakaya, dört nala Konya ve İnönü caddelerinde gezinti yaptı.

atla1.jpg

Yollarda araç görmeye alışkın olan vatandaşlar bir anda atın caddede gezdiğini görünce hem şaşkınlıkla izledi hem de cep telefonları ile at ve sahibini görüntüledi. Çarşıda yaklaşık 15 dakika boyunca at gezintisi yapan Yunus Karakaya şaşkın bakışlar arasında çiftliğine geri döndü.

İlgili Haberler
Karabük’te en çok Kastamonulu yaşıyor
Karabük’te en çok Kastamonulu yaşıyor
Trabzonspor'a Lahtimi'den kötü haber
Trabzonspor'a Lahtimi'den kötü haber
Rusya’da gerçekleşen saldırıda can kaybı 137’ye yükseldi
Rusya’da gerçekleşen saldırıda can kaybı 137’ye yükseldi
Aynı şehrin iki takımı arasında kavga çıktı
Aynı şehrin iki takımı arasında kavga çıktı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 çocuk yaralandı
2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. 2 çocuk yaralandı
Van'da çığ düşmeye devam ediyor
Van'da çığ düşmeye devam ediyor
Ahşap bina yönetmeliği için yeni düzenleme
Ahşap bina yönetmeliği için yeni düzenleme
Son Haberler
Milli sporculardan madalya yağmuru Spor
Milli sporculardan madalya yağmuru
Konya'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı Yerel Haberler
Konya'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı
Belediye başkan adayından ilginç vaat. "Taziye yemekleri haramdır, kaldıracağım" Gündem
Belediye başkan adayından ilginç vaat. "Taziye yemekleri haramdır, kaldıracağım"
Karabük’te en çok Kastamonulu yaşıyor Yerel Haberler
Karabük’te en çok Kastamonulu yaşıyor
Türkiye’nin ilk bonsai müzesi açıldı Kültür Sanat
Türkiye’nin ilk bonsai müzesi açıldı
Mert Başaran dolardan daha çok kazandıran yatırımı açıkladı: Buna yönelen paraya para demeyecek Ekonomi
Mert Başaran dolardan daha çok kazandıran yatırımı açıkladı: Buna yönelen paraya para demeyecek
Türkiye'nin en büyük derdi belli oldu Vatandaş tek başlıkta birleşti Ekonomi
Türkiye'nin en büyük derdi belli oldu Vatandaş tek başlıkta birleşti