Caddede atla gezintiye çıktı

At binmeye meraklı Yunus Karakaya adlı genç, ilçe merkezinde atıyla gezintiye çıkınca ilgi odağı oldu.

Araç trafiğinin olmadığı saatlerde ve havanın güneşli olmasını fırsat bilen Yunus Karakaya, dört nala Konya ve İnönü caddelerinde gezinti yaptı.

Yollarda araç görmeye alışkın olan vatandaşlar bir anda atın caddede gezdiğini görünce hem şaşkınlıkla izledi hem de cep telefonları ile at ve sahibini görüntüledi. Çarşıda yaklaşık 15 dakika boyunca at gezintisi yapan Yunus Karakaya şaşkın bakışlar arasında çiftliğine geri döndü.