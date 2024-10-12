Caddeye yatan adamı araba ezdi

Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesinde bir şahıs, alkol aldıktan sonra yolun ortasına yattı. O esnada seyir halinde ilerleyen bir sürücü, şahsı son anda fark edip yavaşlarken, arkadan gelen başka bir otomobil, alkollü şahsa çarparak üzerinden geçti.

Çarptıktan sonra aracından inen sürücü yerde yatan şahsı gördü. Sürücü daha sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olan kişiyi ambulans ile hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan kişinin vücudunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay anına ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, alkollü olan kişinin ayakta duramadığı daha sonra da yere yattığı görüldü. Bir başka araç sürücüsünün alkollü kişiyi görüp yavaşladığı, yerde yatan adamı fark etmeyen bir başka araç sürücüsünün de şahsa çarparak üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Görüntülerde araçtan inen sürücünün polis ve sağlık ekiplerine haber verdiği de kaydedildi. Yaşanan olay sonrası çarpan otomobil sürücüsün serbest bırakıldığı öğrenildi.