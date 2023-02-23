Çadır kent dezenfekte edildi

İHA'nın haberine göre; Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Silvan Yolu üzerinde bulunan çadır kentte barınan vatandaşların sağlığını korumak amacıyla ilaçlama çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen vatandaşları olası salgın hastalıklara karşı korumak amacıyla çalışmalarına sürüyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ilaçlama ekipleri, Silvan Yolu üzerinde bulunan çadır kentte dezenfeksiyon ve biyosidal ilaçlama çalışması yürütüyor.

Ekipler, çadır kentlerde ve barınma alanlarında hijyenin korunması amacıyla dezenfeksiyon ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını düzenli olarak yapmayı sürdüreceği bildirildi.