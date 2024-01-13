Çadırda yaşayan aileye oğlu şehit edildikten sonra ev hediye edilecek. Bakan açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK/KCK’lı teröristlerin yaptığı saldırıda 9 kahraman askerimizin şehit olduğu 4 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.

Şehit olan askerlerimizden Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir’in Kahramanmaraş depreminde evinin yıkıldığı ve şehidin ailesinin çadırda yaşadığı ortaya çıktı.

Özhaseki,sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'in ailesine ev verileceğini açıkladı.

“ŞEHİTLERİMİZİN EMANETLERİNE, GERİDE KALANLARINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Özhaseki yaptığı paylaşımda,

"Şehidimizin ailesinin tercihleri doğrultusunda geçici olarak rezerv ev de verebileceklerini söyleyen Özhaseki, “İstemezlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı bir ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz” dedi.

Şehitlerimizin emanetlerine, geride kalanlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyleyen Özhaseki, “Rabbim tüm şehitlerimizi, cennetinde Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Kahraman askerlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum." İfadelerini kullandı.