Çadırını kapan bu muhteşem yere koşuyor. Süphan'da gün şafaktan önce başlıyor

Son yıllarda kavuştuğu huzur ortamı ve el değmemiş doğasıyla yerli ve yabancı turistlerin kamp kurduğu Bitlis, uğrak bir yer haline geldi. Nemrut ve Süphan dağları kampçıların uğrak yerleri oldu.

KAYNAK: İHA
Çadırını kapan bu muhteşem yere koşuyor. Süphan'da gün şafaktan önce başlıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Bitlis, tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çekiyor. Nemrut Krater Gölü, Aygır Gölü ve Süphan Dağı gibi doğa harikası mekanlar, yaz boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Bölgedeki ayı popülasyonunun artmasının ardından kamp yapanların sayısında da önemli artış yaşandığı gözlemlenirken, kampçılar zaman zaman ayılarla da karşılaşıp görüntülerini çekmeye çalışıyor. Özellikle Malazgirt Zaferi kutlamaları çerçevesinde Ahlat’ta kurulan çadırlar ve millet bahçesi başta olmak üzere Selçuklu Meydan Mezarlığı ve kümbetler turistleri ağırlarken, Nemrut ve Süphan dağları da kampçıların uğrak yerleri oldu.

aw049363-03.jpgYeni kamp merkezlerinden Süphan Dağı, özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi alırken, bölgede kampçılar bir taraftan çadırlarını kuruyor, diğer taraftan da şarkılar eşliğinde eğleniyorlar.

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"NORVEÇ'TEN FİNLANDİYA'DAN GELEN VAR"

Bölgede uzun yıllardan beridir gözlemler yapan Bitlis Eren Üniversitesinde (BEÜ) Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayılardan dolayı Nemrut Kalderası’ndaki göllerin kenarında kampçıların sayısında azalma olmasına rağmen farklı bölgelerde ayılardan uzak olan bölgelerde çadır kuranların sayısında oldukça artış gözlemlediğini söyledi.

aw049363-04.jpgHaftanın birkaç gününü Nemrut Krater Gölü kenarında gökyüzünü gözlemleyerek geçiren Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, ayılara rağmen bölgeye gelerek kamp kuranların sayısının da azımsanmayacak ölçüde olduğunu belirterek, “Uzun yıllardan beridir bölgede gözlemler yapmaktayım. Yaptığım gözlemleri de kayıt altına almaktayım. Bitlis doğal alanlarıyla, Van Gölü ve Nemrut Krater Gölü’yle muhteşem doğal alanlara sahiptir. Bunun yanında muhteşem yıldız manzarasını pek çok kez bize gösteren bir doğaya da sahiptir. İsviçre’den, Almanya’dan, Norveç’ten, Finlandiya’dan ve Avrupa’nın birçok ülkesinden ülkemize gelen birçok turist var. Özellikle Bitlis ve çevresine kamp için gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bunun yanında yurt içinden gelen turistlerin de bölgede konakladıklarını gözlemledim. Son zamanlarda Nemrut Kalderası’ndaki ayı popülasyonunun artmasından dolayı Nemrut’taki kampçıların sayısında bir azalma görülmektedir. Fakat bunun yanında Süphan Dağı ve Van Gölü Havzası’nda turist artışlarına tanık oldum” dedi.

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