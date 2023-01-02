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Çağatay Ulusoy teknesine servet ödedi

Balık tutmak ve dalmak gibi hobileri olan oyuncu Çağatay Ulusoy'un 25 metrelik tekne siparişi verdiği ve teknenin fiyatının 50 milyon TL olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:31
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Çağatay Ulusoy yeni teknesi için kesenin ağzını açtı! Fiyatı dudak uçuklattı

Çağatay Ulusoy teknesine servet ödedi
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Meslektaşları Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ ile Marmaris Bozburun’da denize sıfır arazi satın alan Çağatay Ulusoy, son olarak rotasını civardaki Söğüt Köyü’ne çevirmiş ve buradaki  7 bin 750 metrekare büyüklüğündeki deniz manzaralı araziyi 12 milyon TL’ye satın aldığı iddia edilmişti. 

YENİ TEKNEYE 50 MİLYON TL ÖDEDİ

Denize olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy, şimdi de yeni bir tekne aldı. Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın’la teknede geçiren oyuncu, 25 metrelik tekne sipariş verdi. Ulusoy’un yeni teknesine 2.5 milyon euro (50 milyon TL) ödediği iddia edildi.

MAVİ TUR YAPACAK 

Ailesi için büyük bir tekne tercih ettiği konuşulan oyuncunun teknesinin nisan ayında geleceği öğrenildi. Milliyet’te yer alan habere göre; sık sık dalış yapan ve balık tutan Ulusoy’un, bir önceki teknesini ise sattığı söyleniyor. Oyuncu, önümüzdeki yaz ailesiyle Mavi Tur yapacak.

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