Çağatay Ulusoy’lu Gaddar’a flaş transfer

“Gaddar” bu sezonun en çok merak edilen yeni dizileri arasında yer alıyor. Sinan Öztürk’ün yöneteceği diziyi Hürer Ebeoğlu yazıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Askerden gelen bir gencin acımasız bir katile dönüşme sürecinin etkileyici bir dille anlatıldığı dizinin sıcak çekim provaları başladı. 20 Kasım’da sete çıkması planlanan dizide Çağatay Ulusoy’un hayat verdiği Levent’in (İsim değişebilir) annesi Fatma rolü için uzun zamandır görüşmeler sürüyordu.

Rolün sahibi aynı zamanda eğitmen yönüyle de tanınan ödüllü oyuncu Laçin Ceylan’ın oldu. Ay Yapım imzalı dizide Levent’in babasını Hakan Salınmış (Davut), kardeşini Fatih Berk Şahin (Rüzgâr) canlandıracak. Onur Saylak’ın “Müdür”ü, Deniz Özerman’ın “Fikriye”yi, Aytek Şayan’ın “Gürkan”ı oynayacağı dizide Neslihan Yeldan “Oya” rolüne hayat verecek. Oyuncu görüşmeleri devam eden dizinin FOX’ta aralık ayında yayınlanması planlanıyor.

