Çağdaş Atan Başakşehir'e tokat gibi çarpan detayı açıkladı

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, yedikleri erken golle kırıldıklarını ve iki takım arasındaki güç farkının sonucu belirlediğini söyledi.

Çağdaş Atan'ın açıklamaları şu şekilde;

-Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı kutluyorum. İsmail (Kartal) Hoca ile beraber 13'te 13 yapmış oldular. Kendi açımızdan bakarsak, bu maçı bir an önce unutmamız, bizim için gerçek ligin başlayacağı, pazartesi günü oynayacağımız (Mondihome Kayserispor) müsabakaya konsantre olmamız gerekiyor.

-Bir süreç içindeyiz. Bir değişim var. Geçen sene son 17 maçta 17 puan toplamış, bu sezon ilk 3 maçta gol atamadan puansız kalan bir takım vardı.

-İstanbulspor maçında dokunuşları hissettiğimiz bir oyun görmüştük. Ancak biraz da fikstür şanssızlığı oldu. Sonraki iki rakibimizin (Galatasaray ve Fenerbahçe) kadro olarak gücü, Avrupa'da, ligde oynadıkları maçlarla hazır durumda bulunmaları, bizim için dezavantaj oldu. Bugün yeni transferlerimizi de kullanamadık. Elimizdeki kadrodan en iyisini çıkartmaya çalışan, mazeret üretmeyen bir ekibiz. Bugün beklentimiz daha iyi ve coşkulu bir oyundu. Maalesef gerçekleştiremedik. Yediğimiz erken gol, bizi biraz kırdı. Kimseyi suçlamak istemiyorum ama bu takımın benzer kırılganlıkları geçen seneden beri var. Gent maçı 10 dakikada yenilen 4 gol, Galatasaray maçı hafızalarda. O kırılganlık devam ediyor. Doğru 11'i ve doğru oyunu bulmamız zaman alacak. Bu süreçte skor da almamız gerekiyor. En kısa zamanda bunu oturtup, bizim için gerçek ligin başlayacağı pazartesi gününe konsantre olup, yolumuza devam etmemiz gerekiyor.

-Başakşehir'e dışarıdan baktığınız zamanla, çalışmaya başladığınız zaman arasında daha ağır bir tabloyla karşılaştığınızı söyleyebilir miyiz?" sorusuna, "Çok fazla geriye dönmemin anlamı yok. Geçen senenin ikinci yarısından şu ana kadar gelen travmalı bir süreç var. Dışarıdan çok güçlü bir kadro gözüküyor. Yaptığımız transferler bize katkı verecek oyuncular. Beklediğimden daha hasarlı bir takım aldığımızı söyleyebilirim ama bunları konuşmanın bizim için anlamı yok. Artık yeniden ayağa kalkma zamanı. En kısa zamanda doğru 11'i ve doğru formatı bulup, seri galibiyetler almaya başlamak istiyoruz. Bizim için gerçek hayat pazartesi günü başlıyor.

-Taktiksel çeşitliliği olan bir ekibiz ama taktiksel kibri olan bir ekip değiliz. Bunu Alanya'da ve Kayseri'de gösterdiğimiz farklı oyun şekilleriyle ispatlamış durumdayız. Biz eğer taktiksel kibir içine düşersek, kendi oyunumuzu, bunu yapamayacak oyunculara dikte etmeye çalışırsak, çok büyük hata ederiz. Biz, futbolcuların sahada en rahat edeceği oyunu bulmak zorundayız. İlk defa sezon ortasında takım alıyorum ve iyi bir başlangıç da yaptık aslında. Bize tokat gibi çarpan, iki takımın (Galatasaray ve Fenerbahçe) gerçekten ligin üzerindeki kalitesi. Evet daha önce de Anadolu takımlarıyla büyük takımlara zorluklar yaşattığımız maçlar oynadık ama hiç bu kadar güç farkının olduğu bir ortam görmedim. Rakamlar her şeyi söylüyor. İki takım da hem çok hazır hem de çok güçlü. Doğru 11'i ve oyunu bulduktan sonra ligin ikinci yarısında bu takımlara nasıl cevap veririz, onu göreceğiz. Bizim için önemli olan, futbolcular adına doğru oyunu bulup, çıkış yakalamak.

(AA)