Çağdaş Atan'dan maçın zeminine flaş tepki

Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Kayserispor, sahasında Beşiktaş'a 2-0 yenildi..

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Maalesef maçın başında gelen topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu.

Beşiktaş ilk golden sonra tabi normal olarak biraz daha kontrollü ve güvenli durmaya çalıştı. Bunda da açıkçası başarılı oldular. Saha zeminimiz de bugün inanılmaz kötüydü.

Biz topla oynamayı da seven bir ekibiz. Zemin bize izin vermedi. Kemen ile ikinci yarı yakaladığımız pozisyonlar gol olsaydı belki maçın içine daha iyi girebilirdik.

Ama çok fazla üretken olamadık, üzgünüz. Beşiktaş'ı da, Şenol Hoca'yı da kazandığı galibiyetten dolayı kutluyorum " diye konuştu.