Çağdaş Atan: Pazar günü şapkadan tavşan çıkarmamız gerekiyor

Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Türkiye Kupası C Grubu’ndaki Galatasaray ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Atan, maçtaki mücadeleye ve takımın durumuna dair görüşlerini paylaştı.

“PAZAR ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARTMAMIZ GEREKİYOR”

Atan, takımın yaşadığı sakatlıklar ve cezalar nedeniyle zorlu bir döneme girdiklerini belirtti. Duarte’nin beklenmedik sakatlığı, Ba, Berat ve Crespo’nun cezalı durumu ve Ömer Ali'nin tam olarak hazır olmaması, takım için büyük bir zorluk oluşturdu. Atan, bu koşullar altında Pazar günü yapılacak maça ilişkin, "Şapkadan tavşan çıkartmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’LA ZOR BİR MAÇ OYNADIK”

Başakşehir FK'nın Galatasaray ile oynadığı maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Çağdaş Atan, rakiplerinin ligdeki en formda takımlardan biri olduğunu belirtti. İlk yarıdaki rotasyon ve oyuncu değişikliklerine dikkat çeken Atan, "İlk yarı 2-0 yapabilirdik. Bana göre bir penaltı pozisyonu vardı ve kartın rengi kırmızı olabilirdi. İkinci yarı Mertens ve Yunus oyuna girdi, geri itildik ama çok savaştık" dedi.

Başakşehir’in, 10 kişi kaldıktan sonra bile mücadeleyi bırakmadığını vurgulayan Atan, "İyi savaştık ama kötü goller yedik. Statü açısından da çok zor bir senaryodayız. Galatasaray’dan alınan puan çok değerli. Son maça 4 takımın aynı puanda girmesi mümkün" ifadelerini kullandı.

“YABANCI VAR KONUSUNDA FİKRİM YOK”

Hakemlerle ilgili olarak sezon sonuna kadar yorum yapmayı planlamadığını belirten Atan, bu konuyu daha önce gündeme getirdiğini ve şimdilik herhangi bir açıklama yapmayı düşünmediğini söyledi. Ayrıca, yabancı VAR uygulaması hakkında da hiçbir fikri olmadığını ifade eden Atan, "İnşallah Türk futbolu için hayırlısı olur" dedi.

“BAŞARIMI KÜÇÜMSİYENLER OLDU”

Çağdaş Atan, teknik direktörlük kariyerinde elde ettiği başarıların bazı kesimler tarafından küçümsendiğini söyledi. Başarısızlığının bazı kesimleri mutlu edeceğini belirten Atan, "Benim başarısızlığım bazı kesimleri mutlu edecek. Ben onları mutlu etmek istemiyorum. Ekibimle yatıp kalkıp futbola konsantreyim. Kimse bana bu başarıları ödül olarak vermedi. Sosyal medyada çok konuşanlar olacak ama ben işime odaklanmış bir teknik direktörüm" ifadelerini kullandı.

Atan, geçtiğimiz sezondan da örnek vererek, Piatek’in 9 haftada gol atamamasına rağmen sonrasında büyük bir performans sergilediğini ve takımın genel performansının arttığını belirtti. "Bu takımın 4. sıraya gelmesi bile küçümsendi ama ben işimle anılmak istiyorum" diyerek, kişisel başarılarının ardında çok çalışmanın ve takımın desteğinin olduğunu vurguladı.